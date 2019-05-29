果然是戰鬥民族！ 不滿被問貪污 俄國官員怒摔記者

2019-05-29 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕長期被戲稱為「戰鬥民族」的俄羅斯人再度發威！一名俄羅斯官員日前在辦公室接受記者採訪時，疑似不滿記者詢問他有關遭指控貪汙的問題，竟一怒之下試圖搶下記者的麥克風，更直接抓起記者就往地上摔，畫面流出後引起各界一片譁然，也讓他吃上官司。

綜合外媒報導，這名俄羅斯哈卡斯共和國（Khakassia）席林斯基區（Shirinsky）的首長扎伊瑟夫（Sergei Zaitsev），日前接受國營電視台《俄羅斯24》（Russia 24）的記者Ivan Litomin訪問，被問到他日前遭指控，涉嫌利用公款來建造私人豪宅的相關問題時，竟突然暴怒，大手一抓試圖搶下記者的麥克風，隨後更直接從辦公座位站起來，將記者整個人摔到地板上，一旁也有幕僚試圖阻擋攝影機拍攝。

該電視台在3天後播出記者遭重摔的畫面，扎伊瑟夫隨即被所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）開除黨籍。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）也已經介入調查，指控扎伊瑟夫涉嫌妨礙記者工作，若被起訴並且定罪後，最高將判處6年刑期。但扎伊瑟夫堅稱自己是清白的，反批記者一直拿老問題糾纏他，因此他絕對不會道歉。

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