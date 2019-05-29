攔截中國導彈前線？曾航台海美神盾艦將裝備雷射武器

2019-05-29 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美軍雷射武器將正式投入服役！美國海軍宣布，伯克級驅逐艦「普瑞布爾號」（USS Preble）將成為首艘裝備「太陽神」（HELIOS）高能雷射武器的船隻，而「普瑞布爾號」曾多次航經南海、台灣海峽，分析指出美軍就是希望雷射武器成為攔截中國導彈的前線。

雷射武器「太陽神」

綜合外媒報導，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）去年獲得一項1.5億美元的合約，用來發展雷射系統，一種供岸上測試，另一種安裝在驅逐艦上，也就是「太陽神」，其全名為「整合光學眩目與監視高能雷射系統」（High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance，HELIOS），除能摧毀敵船外，還具備長程情報艘集，監視與偵察能力。

美國海軍宣布，其駐地在珍珠港的「普瑞布爾號」（USS Preble）將成為首艘裝備「太陽神」雷射武器的驅逐艦，預計在2021年升級完畢，「太陽神」雷射武器將取代原先的20mm方陣快砲，成為攔截來襲導彈的防線。

優先部署西太平洋 劍指中俄

值得注意的是「普瑞布爾號」曾多次航經南海、台灣海峽，本月22日「普瑞布爾號」與補給艦行經台灣海峽，另外在本月6日、19日在駛進南海赤瓜礁、南薰礁、黃岩島等中國實際控制的南海島嶼12海里範圍內；報導特別指出，美國海軍之所以優先在西太平洋地區部署雷射武器，就是希望能攔截中國和俄羅斯的導彈，以及癱瘓敵方無人機。

無人機威脅日益嚴重

美國西點軍校現代戰爭研究所曾於去年年底發布報告指出，無人機機海戰術是一項日益嚴重的威脅，「中國試圖把無人機集群攻擊作為反航母的手段之一」，今年3月，伊朗也公開宣稱在波斯灣進行的一次軍事演習中，投入50架無人機。

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