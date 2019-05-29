無懼當局迫害 天安門母親堅持在六四當日祭奠死者

2019-05-29 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國血腥鎮壓「六四事件」30週年將至，死難者家屬組成的「天安門母親」雖年年受當局壓迫，但今年仍堅持在6月4日當天到北京市郊公墓舉行集體祭奠。該團體強調，將堅持問責政府的初衷，並要求賠償。

根據美國《自由亞洲電台》報導，天安門母親昨（28日）在社交平台張貼多段影片與照片，其中多名死難者家屬手持白蠟燭，悼念死者並講述親人罹難經過。該團體指出，雖明知堅持下去也無法挽回逝者，但仍會繼續要求與政府對話，為親人討回公道。

本報此前報導，在天安門血腥鎮壓30週年前夕的敏感時刻，由六四事件受害者家屬組成的「天安門母親群體」傳出被強力維穩，部分人士的手機遭當局強制停止服務，形同對外切斷連繫，有人的住所被便衣警察進駐，嚴密把守每個對外出入口，不讓她們與外人接觸。

該團體發起人丁子霖月中傳出被強制遣返無錫老家，其他人則是受到秘密警察貼身監視，目的在防止記者採訪這些遺屬。一名受監視的老婦表示，自己上街都會有警察隨行，如果去訪友則須搭乘警方派遣的車輛，目的在全面防堵她們與外界的連繫。

「天安門母親」曾在今年3月中國兩會期間，授權美國維權組織「中國人權」發表致中國領導人的公開信，呼籲當局直面歷史，道出天安門血腥鎮壓事件的真相，並與受害者及其家屬進行真誠對話。

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