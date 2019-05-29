身家366億美元 貝佐斯前妻承諾捐一半財產做慈善

2019-05-29 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻麥謹思（MacKenzie Bezos），上月與全球首富前夫達成離婚協議，她承諾會將至少一半財產捐給慈善機構。據報，她個人身家高達366億美元（約新台幣1.1兆元）。

綜合外媒報導，美國富豪巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲及妻子於2010年發起「捐贈誓言」（The Giving Pledge）倡議，參與者承諾將一半資產捐給慈善機構。官方網站週二（28日）公布了19位新加入的慈善人士，包括麥謹思。

麥謹思發表聲明說：「生命賦予我許多，讓我受益無窮。」她以「不成比例」形容自己擁有的財富，並稱「願與其他人分享」。據CNN指出，她和貝佐斯離婚後，成為世界最富有的人之一，估計個人資產達366億美元。

麥謹思過去曾捐款給福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、阿茲海默症藥物開發基金會（Alzheimer's Drug Discovery Foundation）。

「捐贈誓言」新參與者還有加密貨幣交易所Coinbase首席執行長Brian Armstrong、WhatsApp聯合創始人Brian Acton。身家高達1140億美元（約新台幣3.6兆元）的貝佐斯尚未簽署該倡議。

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