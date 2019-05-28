過勞不是疾病！ WHO更正：是「職業現象」

2019-05-28 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）週二（28日）表示，「過勞」（burnout，或職業倦怠）是一種「職業現象」（occupational phenomenon），可能導致某人尋求治療，但不被視為身體病況（medical condition）。

《法新社》報導，WHO主要年度會議世界衛生大會在週二落幕，其在上周末通過了最新版的「國際疾病分類標準」（ICD），統稱為ICD-11。WHO在誤稱首度將過勞列入ICD後，發布了澄清說明。

過勞早已被納入ICD-10，但最新版的ICD更改了定義。WHO發言人在一封電子郵件中說，「該定義已根據現有研究進行了修改」。

WHO現已將過勞地定義為「一種無法成功管理長期工作壓力的概念化綜合症」。它說，該綜合症有3個特點，包括感覺精力耗盡或筋疲力竭、與工作有越來越大的心理距離，或是對工作感到抗拒或悲觀懷疑、專業效能降低。

根據定義，「過勞特指職業背景中的現象，不應用於描述生活其他領域的經驗」。

ICD-11將於2022年1月生效，其他新增內容包括將「強迫性行為」歸類為精神障礙，首次將「電玩失調症」（gaming disorder，遊戲成癮）列為疾病、將跨性別從精神障礙列表刪除，改列入「性健康」的章節之內。

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