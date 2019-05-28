電磁彈射器太貴了！川普：未來航母改回蒸氣彈射

2019-05-28 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕近年來擁有航母的國家都在積極研發新型彈射技術「電磁彈射器」（EMALS），企圖取代原先的蒸氣彈射，目前只有美國最新的次世代航母「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）裝載此新型彈射器，不料美國總統川普今（28日）在日本橫須賀海軍基地表示，電磁彈射花太多錢了，揚言改回傳統的蒸汽彈射器。

綜合外媒報導，美國總統川普今是訪日最後一天行程，除了與日本首相安倍晉三一同登上自衛隊護衛艦「加賀號」外，也在橫須賀基地向駐日美軍發表演說，川普對於新型的「電磁彈射器」頗多怨言，他表示，蒸氣彈射系統使用了65年，但為了電磁彈射技術，卻已投入了逾9億美元（約新台幣285億），「我們都想要創新，但這太離譜了」。

川普強調，專家都聲稱電磁彈射器發射飛機更有效率，但「我們不需要這種額外時間，因為我們每隔2分鐘就能發射一次飛機。」川普又表示，花這麼多錢發展電磁彈射系統，但沒人知道這種系統在戰時會不會出包，「我想我會下令，未來建造新航母時，使用蒸氣彈射系統。」

電磁彈射器是美國、英國及中國等多個國家的海軍正在研發的最新一代航空母艦專用飛機彈射器，目前只有美國海軍公開宣布研製成功，與磁浮列車的原理相同，電磁彈射器使用一台線性馬達作為動力來源，用電磁將飛機彈射而出，相較於傳統的彈射器，電磁彈射器的重量更輕，占用的空間更小，運作需要的人力也更少，不過一旦航艦的電力系統或核反應爐出現故障，整套系統將不能運作。

目前只有美國最新的次世代航母「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78）裝載電磁彈射器。（圖擷自wiki）

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