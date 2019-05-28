英國研究：女人「不婚不生」比較快樂且長壽

2019-05-28 00:20

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國衛報二十五日報導，研究快樂的專家、倫敦政經學院（LSE）行為科學教授杜蘭（Paul Dolan）指出，與「相夫教子」的女性比較，「不婚不生」的女性其實比較快樂。她們是人口次團體（subgroup）中最快樂的一群，更可能活得長壽。

杜蘭二十五日在英國文學藝術節（Hay Festival）上表示，男性在健康等層面更受益於婚姻，因為得以平靜下來，承受較少風險，在工作上賺取更多金錢，拜結婚所賜活得更久一些。相較之下，女性必須忍受婚姻，可能因婚姻壽命減短。中年已婚女性有較高的身心理問題風險。

另外，杜蘭也指出，最新證據顯示，沒有結婚與或生子的女性，是人口次團體中最健康及快樂的一群。用於衡量成功的傳統指標，尤其是婚姻和養育子女，與快樂與否沒有相互關聯。

杜蘭在著作《從此快樂》（Happy Ever After）中引述「美國人時間安排調查」（ATUS），比較未婚、已婚、離婚、分居、喪偶等人士的快樂及痛苦程度。研究發現，當伴侶在場時，已婚人士會陳述較高的快樂程度，但若伴侶不在場，他們會報告較高的悲慘程度。

他強調，將相夫教子視為成功象徵的觀念，將不婚不生視為汙點，才是造成部份單身女性不快樂的原因。遇人不淑恐導致早死，較不健康快樂；其他研究測量到結婚對兩性財務及健康平均皆有部份助益，這可歸因於已婚人士有較多收入及情緒支持，得以承受風險，尋求醫療協助。

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