歐洲議會選舉結果出爐！傳統兩大黨未過半 新興聯盟抬頭

2019-05-27 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會選舉結果今（27）日出爐，投票率創20年新高，歐洲傳統中左翼、中右翼黨派聯盟面臨挑戰，自由派、綠黨和極右派民族主義聯盟支持度成長最為顯著。

綜合外媒報導，歐洲議會選舉結果顯示，由中右翼歐洲人民黨（EPP）獲得22%選票共180席議員席次為最多，但相較上屆減少4.7%選票、41席議員；其次為中左翼的社會民主黨（S&D）獲得19.7%選票、145席議員，相較上屆減少7.2%選票、46席議員。

據資料可知，傳統上述2黨所組合成的過半聯盟已經不復存在，他們必須在異軍突起的自由派歐洲自由民主聯盟（ALDE）、環保派綠黨─歐洲自由聯盟（EFA）、極右派民族自由歐洲（ENF）等政黨間選擇新的盟友來達到過半。

據了解，支持度及席次成長最驚人的是民族自由歐洲（ENF），初次參選便獲得8.7%選票、58席席次；其次為歐洲自由民主聯盟（ALDE），選票成長4.1%來到13%，席次增加42席來到109席；而綠黨─歐洲自由聯盟（EFA）選票成長3.4%至11.1%，席次增加19席共計69席。

若以國籍計算，德國籍跨黨派席次共96席為最多；法國74席次之；英國、義大利皆獲73席；西班牙54席；波蘭則獲得51席；羅馬尼亞32席；荷蘭26席；比利時、捷克、希臘、匈牙利、葡萄牙分別獲得21席；瑞典20席；其餘國家皆無超過20席。

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