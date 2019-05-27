男子死後7年竟當爸！女老師用他精子生下女兒…

2019-05-27 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕以色列一名男子巴魯克（Baruch）在10年多前就去世了，但沒想到在去世後7年，竟然有一名陌生女子願意用巴魯克遺留的精子進行人工授精，並且成功生下了女兒，如今小女孩也已經滿三歲。

據《BBC》報導，2018年11月7日，年僅25歲的巴魯克因為罹癌去世，不過巴魯克活著時，曾經將自己的精子冷凍，存放到精子庫。並且巴魯克還透過律師立下了生物學意義上的遺囑，希望能在自己死後，找到一位女性，用他的精子生下他的孩子。

2009年開始，巴魯克的父母弗拉德（Vlad）和朱麗婭•波茲尼亞斯基（Julia Pozniansky）便開始為了完成兒子的遺願奔波。不過這項任務非常困難，首先死後生育遺囑在世界上沒有先例，而且除了要克服法律問題，從精子庫取用巴魯克的精子外，還得找到願意生下孩子的母親。

經過多年的努力下，起初曾找到一名俄羅斯血統的以色列女子願意合作，但最終女子退出計畫；之後又找到另一名女性，卻在進行7次人工授精手術後，都沒有成功懷孕。不僅如此，巴魯克剩餘的精子也所剩無幾。

直到2013年，35歲的以色列幼兒園老師莉亞特（Liat Malka）在一次偶然的情況下，接觸了巴魯克的父母。朱麗婭給莉亞特看巴魯克的生前照片，莉亞特說，「僅僅看這些照片，我就感到激動，他和善的眼神，明快的笑容，簇擁他的朋友們，而且非常英俊。」

莉亞特表示，他當時就感覺自己很喜歡巴魯克，喜歡這個已經過世5年的陌生人。最後莉亞特開始接受人工授精手術，在第2次嘗試後終於成功懷孕，莉亞特表示，「我一直沒有料到這件事會發生，當它真的發生了，我感覺難以相信。我跟弗拉德和朱莉亞不過見過2、3次面。」

2015年12月1日，巴魯克與莉亞特的孩子終於出生了，是一個可愛的女孩，取名叫做希拉（Shira），巴魯克的母親朱麗婭在得知孫女出生的消息時開心地說，「在兒子不幸過世之後，我又再次感受到心臟跳動了」，現在希拉已經滿3歲了，雖然希拉出生就沒有父親，但莉亞特說，「現在有多種家庭形式，我們家只是其中一種。希拉生活中充滿了愛，她是個開心的女孩。」。

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