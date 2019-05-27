迎令和時代首位國賓 新日皇德仁國宴款待川普

2019-05-27 23:15

〔駐日特派員林翠儀／東京二十七日報導〕以令和時代首位國賓身分訪日的美國總統川普，今天上午進入日本皇宮與德仁天皇會面，晚間並在皇宫接受國宴款待。德仁與皇后雅子直接用流暢的英語和川普夫婦會談，德仁還一度被提醒在正式談話使用日語，會談氣氛十分融冾，德仁獲贈中提琴時，雅子在一旁半開玩笑地說，「晚上（晚宴）試拉一下如何？」

川普雖在二○一七年訪日時曾會見前天皇明仁，但當時並非國賓，這次成為德仁天皇即位後首名接待的國賓，有其重要象徵意義。相較於上次會見明仁忘了扣上西裝釦子被批評失禮，川普這次明顯沒那麼緊張，進入皇宮室內馬上察覺西裝敞開，悄悄伸手扣上釦子。反而是第一夫人梅蘭妮亞可能和皇后雅子聊得太愉快，會談席間還蹺腳，露出修長的小腿。

今天在皇宮陪同迎接川普夫婦的人包括安倍夫婦、皇嗣秋篠宮文仁夫婦。會談時川普表示，能成為陛下即位後首位國賓感到非常光榮，德仁也回應，能以首位國賓迎接川普到來感到很高興。

由於日本天皇被禁止觸及政治話題，德仁和川普會談圍繞在日本天皇二百多年來首次生前退位，還有昨天川普觀看大相撲賽的心得，川普問德仁是否看過相撲賽，德仁回答看過但是沒有坐得那麼近。日本皇室觀賽一般被安排在二樓的貴賓室，並非川普昨天坐的土俵正前方「升席」。另外川普也向德仁轉達了對明仁上皇夫婦的問候之意。

由於德仁曾經留學英國，雅子則是外交官出身，兩人英語十分流利，除了正式會談中德仁依禮節使用日語之外，其他時間四人均以英語交談，四名通譯幾乎派不上用場。

上午會談氣氛十分融冾，川普夫婦準備的伴手禮也看得出用心，川普贈送德仁一把中提琴，中提琴是德仁的拿手樂器，梅蘭妮亞則送給雅子一枝鋼筆，使用的是雅子母校哈佛大學的木材。德仁和雅子回贈了大型的裝飾盆與黃金雕飾的匣盒。

晚宴在皇宮的豐明殿舉行，除了皇室成員出席之外，還邀請各國使節和各界代表參加約一六○多人，和二○一四年宴請歐巴馬的國宴人數差不多。

值得一提的是今天國宴的餐點為法國料理，主菜並非美國牛或和牛，而是法式羊肉料理，而且產地是被台灣和中國列為「核食災區」的櫪木縣。事實上，為了避免宗教上的禁忌，羊肉一直是日本皇宮國宴最常登場的拿手菜，歐巴馬來訪時也是以羊肉招待，川普對於羊肉似乎沒有意見，但美方在事前曾叮嚀一定要煮透。另外，今天的甜點也有上次歐巴馬讚不絕口的富士山造型冰淇淋。

德仁與川普在今晚國宴開始時各自發表談話，德仁回溯日美一百六十五年來的關係發展，兩國是隔著太平洋極為親近的鄰國，有著堅實的友情連結。川普則提到日本新年號令和，並秀了他對萬葉集的知識，祝福日本新時代創造更多的可能性，並將美日兩國用心培養的情誼傳承給子孫。

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