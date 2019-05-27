移民悲歌 美墨邊境2歲男童遺體歸國下葬 兒少死亡已傳6例

2019-05-27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕在美墨邊境被拘留的瓜地馬拉籍男童拉米瑞茲（Wilmer Josue Ramirez），經過數週住院治療後肺炎病重不治，得年2歲半，今（27）日其遺體被遣送回國下葬，這是去年12月以來幼童移民被捕後死亡的6個案例中最年輕的一個。

綜合外媒報導，2歲半的瓜地馬拉男童拉米瑞茲，日前與母親在美墨邊境被美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）拘捕，拉米瑞茲疑因身體不適而送往德州醫院，經過數週搶救，本（5）月14日醫師宣布肺炎病重不治。

報導指出，拉米瑞茲的遺體被遣送回瓜地馬拉，今日在故鄉奧洛帕（Olopa ）舉行葬禮。其母親目前仍被美國政府拘留中，無法回國參加。村人向《路透》表示，拉米瑞茲的母親意識到小孩需要特殊照護，為改變赤貧現狀才選擇往北試圖進入美國。

美國總統川普曾承諾強力打擊非法移民。據官方數據顯示，今年1月以來已有超過30萬移民在美墨邊境被捕，每月都逐漸成長中，對此，政府官員表示他們並沒有足夠的設施來容納如此大量的移民。

過去6個月以來，已傳出至少6例幼童移民被美國邊境巡邏隊逮捕後死亡的消息，年齡從2歲到13歲不等，相關單位已經展開調查。

在美墨邊境被拘留後身亡的瓜地馬拉籍2歲男童拉米瑞茲（Wilmer Josue Ramirez），今（27）日其遺體被遣送回國下葬。（路透）

與拉米瑞茲及其母一起被捕的親戚，在葬禮上痛哭失聲。（路透）

去年12月以來，美墨邊境幼童移民被捕後死亡已傳出6個案例，2歲半的拉米瑞茲是最年輕的一個。（路透）

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