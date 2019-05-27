外媒稱李大維是波頓「對應官」中國急糾正：不是！

2019-05-27 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕國安會秘書長李大維日前訪美，會晤美國國家安全顧問波頓（John Bolton），創下台美斷交近40年以來首例。今（27）日有外媒在中國外交部記者會上稱以「對應官員」形容李大為，中國外交部發言人陸慷馬上表達嚴正抗議，「不存在所謂李大維先生與波頓先生是『對應官員』一說。」

今（27）天中國外交部例行記者會上，有媒體問及此事，並稱李大維是波頓的「對應官員（counterpart）」。發言人陸慷首先「糾正」，美國政府曾明確承認，中共是代表中國的唯一合法政府，美國與台灣僅保持非官方往來，因此李大維不是所謂的「對應官員」。

至於李大維與美方國安高層官員碰面，陸慷代表中方表達「強烈不滿和堅決反對」。他說，中方多次聲明一個中國原則是中美關係的政治基礎，堅決反對美府以任何形式和藉口與台灣進行官方往來，也堅決反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。

陸慷再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，「停止美台官方往來或提昇實質關係」，要求美國慎重妥善處理涉台問題，「以免對中美關係和兩國在重要領域的合作產生影響。」

國安會秘書長李大維13日至21日訪問美國，與國家安全顧問波頓（John Bolton）、其他白宮高階官員見面，是雙方1979年斷交快40年後，彼此的國安高層首長第一次會面。此外，李大維也和美國學界、政府官員討論台美共同的安全挑戰，包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者。

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