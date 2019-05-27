巧合？ 生命靈數4「冷酷強大領導者」 美日北韓領導人全中

2019-05-27 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本電視節目日前用「生命靈數」分析性格，若生命靈數為「4」，很可能會是一個強大的領導者，但同時「冷酷」又「沒有人情味」。有趣的是，節目意外發現日本首相安倍晉三、北韓最高領導人金正恩和美國總統川普的生命靈數竟然都是「4」！

綜合媒體報導，許多人都喜歡透過占卜預知自己的未來運勢，過去日本電視節目《真的假的不知道！過頭的都市傳說》就以「生命靈數」分析性格。

節目中提到美、日、韓3國領導人的運算結果，安倍晉三1954年9月21日出生、川普1946年6月14日出生、金正恩1984年1月8日出生，3個人的生命靈數竟巧合地同為4！這個數字的性格是：「能幹的領導者，但冷酷沒有人情味」。

電視節目被網友截圖PO上推特，儘管貼文已經是2017年發的，不過近日又被網友翻出來，大肆討論。對於這個結果，大部分網友都感到驚訝：「很有趣的結果」、「天啊好厲害！」，也有網友質疑「應該只是巧合」、「金正恩的生日是真的嗎？」

有趣的是，3國領導人的生命靈數除了同為4之外，他們的「天賦數」也都同為「31組合」。天賦數代表後天能夠開發的潛能，計算方法只要把所有生日數字拆成個位數相加一次的總和。

「31組合」的優點是擅長表達與創造、樂於接受新事物且多才多藝，但缺點則是缺乏耐性、持久性，且容易虎頭蛇尾。

生命靈數計算方法：

將西元出生年月日的數字拆開相加，直到無法再拆解，變成個位數為止。

例如安倍晉三的生日：1954年9月21日，計算方法則為：1+9+5+4+9+2+1=31（天賦數），3+1=4，安倍的生命靈數即為4。

生命靈數1

有才能運氣也好，但很膽小。

生命靈數2

聰明而且直覺神準，但個性急躁，不喜歡被別人指手畫腳。

生命靈數3

很會照顧人也有藝術品味，但容易累積壓力。

生命靈數4

能幹而且有領導能力，但冷酷沒有人情味。

生命靈數5

我行我素，有自己的一套想法，但不擅長談戀愛。

生命靈數6

八面玲瓏又專一，無法原諒出軌。

生命靈數7

心思細膩但輕率，容易受傷害。

生命靈數8

注重細節且有財運，但有時思想容易極端。

生命靈數9

擁有天才般的絕佳記憶力，但容易寂寞，容易出軌。

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