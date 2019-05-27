和股神巴菲特吃頓飯......年度慈善活動起標價78萬

2019-05-27 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Edward Buffett）的年度慈善午餐今年邁入第20年，26日以起標價2.5萬美元（約78.6萬台幣）正式開賣，競標時間1週，所得將會捐助給慈善機構Glide基金會。

綜合外媒報導，這次競標與巴菲特共進午餐的起價為2.5萬美元（約78.6萬台幣），得標者能與巴菲特在紐約的牛排館中共進午餐，而得標金額則會捐給慈善機構Glide基金會，以幫助舊金山中飢餓、貧困，甚至是無家可歸的人們。

慈善機構Glide的首席執行長（Karen Hanrahan）哈娜罕表示，雖然大城市的發展帶來不少財富，不過也變相助長了貧富差距，據舊金山市府的資料顯示約有8千人餐風露宿，基金會門外需要幫助的人越來越多，巴菲特也發出聲明，他說道「社會中其他人可能已經放棄了他們，但Glide會給他們一個機會」。

據了解，剛開始巴菲特的慈善午餐競標活動僅辦在舊金山，2001年僅以1萬8600美元得標（約58萬元台幣），此後活動皆辦在全球購物網站eBay上，其中2012年不願具名的人士以345萬6789美元（約1億元台幣）標下和巴菲特共進午餐的資格，成為該活動史上最高的得標金額；本次活動結標時間將於美國舊金山時間31日晚間7點半截止。

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