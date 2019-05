2019-05-27 15:18

〔即時新聞/綜合報導〕前一陣子,宜蘭縣長林姿妙錯把藍青庭聽成竹蜻蜓,在議員質詢時鬧了笑話,無獨有偶,美國房屋部長卡森(Ben Carson)在出席眾議院金融服務委員會所舉行的聽證會時,也錯把REO(銀行屋)聽成Oreo,讓眾議院民主黨議員波特(Katie Porter)當場傻眼。

根據《BBC中文網》所貼出的這則短片,波特再詢問卡森「我希望您不介意回答我,為什麼REO比率會有這麼大的差異,你知道什麼是REO嗎(Do you know what an REO is)?」時,卡森脫口而出詢問「一塊Oreo(An Oreo)?」而讓波特當場傻眼。

而在後續的詢問當中,波特又詢問卡森是否知道「O」代表的是什麼,卡森胡亂猜答「組織(Organization)」,又再次被波特打槍,原來REO指的是「由債主擁有的房地產(Real estate owned)」,「這就是當作為房貸抵押品的房子被債主接管,我們就叫它REO。」

事後,卡森在Twitter貼出了一張手持Oreo餅乾的照片,並附上一張卡片,他在Twitter上寫道「哦,REO!謝謝你,波特。請享受聽證會後的小點心,給你送一點過去。」

