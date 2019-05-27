練蠱？身懷21世紀六大病毒 筆電拍賣價飆破3800萬

這台三星筆電身懷21世紀6種最強病毒，現已喊破120萬美金。（圖擷自The Persistence of Chaos拍賣頁面）

2019-05-27 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕電腦病毒一直是企業以及電腦使用者的惡夢，對企業而言若意外被感染，往往必須付出高昂的代價，現竟有一台身懷21世紀6種最強病毒的筆電在網路競標，引發外界關注，現已喊破120萬美金（約新台幣3802萬）。

綜合媒體報導，網路藝術家郭偶東（Guo O Dong）與網路保護公司Deep Instinct合作，推出一台身懷劇毒的筆記型電腦，這台筆電是三星NC10-14GB，操作系統為Windows XP，系統內藏有6種21世紀以來最強大的病毒，為避免病毒擴散出去，整台筆電被隔離起來，僅能透過直播來觀看這台筆電運作。

這台筆電在「The Persistence of Chaos」活動上進行拍賣，由於在美國以破壞為目的出售惡意軟體屬違法行為，因此拍賣上明確表示這台中毒筆電的買主不能連上網路，僅能作為「藝術品/學術用」，但依然不減人氣，網路爭相搶標，截至目前為止，已經喊到120萬750元美金（約新台幣3805.1萬）。

這6種病毒分別為2000年的ILOVEYOU電腦蠕蟲、2003年一種電郵蠕蟲與木馬的結合Sobig、2004年傳播速度最快的蠕蟲Mydoom、2007年垃圾電郵變種病毒BlackEnergy、2013年專門竊取金融憑證、公司數據的DarkTequila以及2017年勒索比特幣的病毒WannaCry；專家預估這些病毒曾造成全球約95億美金（約3千億台幣）的經濟損失。

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