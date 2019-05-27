用於旅客保險和景點改善 泰國擬徵每人百元旅遊稅

2019-05-27 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客喜歡到泰國旅遊，不過泰國政府預計對訪泰旅客徵收旅遊稅，目前預計每人不會收超過100泰銖（約新台幣100元），並將這筆錢用於外國旅客的健康醫療保險及改善景點設施，最快半年後上路。

綜合媒體報導，泰國觀光暨體育部（Tourism and Sports Ministry）在國家旅遊政策法（National Tourism Policy Act）上週生效後，提出「徵旅遊稅」的新想法，這個新通過的法案賦予該部制定旅遊發展計畫的權力。過去10年，觀光業為泰國經濟的驅動力，2018年有3800萬外國旅客人次造訪泰國，為泰國帶來了2兆泰銖的觀光收入，若再加上國內旅遊，去年泰國的觀光收入高達3兆泰銖。

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，該部常務次長朱特（Chote Trachu）日前表示會和納黎萱大學（Naresuan Univerity）以及保險監理委員會（Office of Insurance Commission）討論徵收旅遊稅的方式，找到對觀光業衝擊最小的方案。

朱特表示，此徵稅計畫，大概還須研究半年，主要是討論要徵收多少錢以及如何徵收，最後定案前會再和旅遊業者討論，不過根據初步規畫，每個旅客徵收不會超過100泰銖，以3800萬旅客人次來計算，可徵收到38億泰銖。

不過，朱特並沒有說明是否可以排除，已經先買好保險的旅客。朱特表示，目的是利用這筆錢建立一個基金，將允許國家使用這筆錢為外國遊客購買健康醫療保險，並用於發展觀光業。此外，該研究還包括熱門景點對環境破壞的影響，以及為了未來能永續發展，是否可能限制景點的遊客人數。

一些國家也已經開始實施旅遊徵稅，像是日本在今年早些時候徵收了1000日元的sayon​​ara稅，而馬來西亞最近開始向東協國家遊客收取5美元的離境稅，其他國際遊客則收取10美元的離境稅。

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