生死一瞬！ 現場報導卻成攻擊目標 戰地記者瘋狂逃命

2019-05-26 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕戰地記者總是哪裡危險就往哪裡去。日前英國就有一個新聞團隊到戰火頻仍的敘利亞採訪，卻在鄉間遭到無人機鎖定，他們不斷奔跑撤離，砲火卻仍持續轟炸。所幸最後記者一行人都平安逃回車上，只有1人受到輕傷。

綜合外媒報導，這個遭到攻擊的團隊來自英國天空電視台（Sky News），記者克勞福德（Alex Crawford）表示，這不是他們第一次在敘利亞遭遇攻擊。事發當時，他們正在敘利亞西北部伊德利卜省（Idlib）的農村，拍攝一輛遭到攻擊的坦克車。

那裡是反對派和政府軍的緩衝區，被認定為沒有戰事的安全地帶，而且當時記者一行人都穿著印有「媒體」（Press）字樣的防彈背心，照理來說應該相對安全。然而當他們拍攝到一半時，頭頂上突然出現一台軍用無人機，克勞福德說：「我們就突然成了新的攻擊目標。」

他們跟著2名當地人四處躲藏，努力避開向他們射去的子彈。回憶當下，克勞福德指出，應該是無人機發現他們後，遠處俄羅斯T-72坦克對著他們發射125毫米砲彈。當他們終於成功逃到車上，並撤退到10公里外的城鎮，砲火也仍繼續跟著他們。

克勞福德推測，可能是她為了融入當地齋戒月習俗，穿上了穆斯林黑袍，才讓他們變成攻擊目標。儘管驚險萬分，但值得慶幸的是，這場攻擊沒有造成任何人死亡，僅有1人受到輕傷。

This is the moment Sky News' crew in Idlib was targeted and fired upon by Syrian regime forces.@AlexCrawfordSky says they were attacked with tank shells, as an activist they were travelling with was hit by shrapnel.



Here's her exclusive report: https://t.co/mh7YcQBMS7 pic.twitter.com/ThrIVgqPkR — Sky News （@SkyNews） 2019年5月23日

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