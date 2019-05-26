峇厘島詭異「天葬村」 遺體放竹籬 千年神樹吸光屍臭

2019-05-26 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕一提到「天葬」，大部分的人都會想到西藏特殊的喪葬儀式。印尼峇厘島一處天葬村（Trunyan）也有類似的風俗，吸引不少喜歡探險的遊客一探究竟。

根據英國《每日郵報》報導，峇厘島一座村莊擁有特別的喪葬風俗。如果遭逢親友死亡，他們會將遺體運到一個名叫「天葬村」的地方，那裡沒有陸路，只能透過竹子編製成的船筏前往。

遺體運過去後，不會進行任何火化或土葬，而是放在竹籬製成的隔間直到自然風化。屆時，親屬會前去進行「撿骨」，把頭骨放置在「神樹」下，衣物等物品則堆積在墓園裡。

竹籬隔間共有11個，可以保護遺體免於動物啃食。若是遺體數量超過隔間數量，當地人會按照放置時間依序騰出空位，供新的遺體放置。親友不需要多加祭拜，只要在竹籬外放上死者生前的衣物、照片，就能讓祂們安息。

最特別的是，當地擁有一棵「神樹」，可以分解屍臭味，因此不會特別感受到任何難聞的氣味。這棵神樹據說已經存在1100多年，它也是「天葬」習俗興起的原因。

並非每個人都能被「天葬」，而是只有男性和已婚女性才能使用這個習俗下葬。當地人相信，若是有不符資格的人執意安葬於此，很可能引發地震或火山爆發等天災。

「天葬村」的喪葬儀式簡單又寧靜，當地人以萬物為神，並不認為遺體有任何值得恐懼之處，反而相信只要心存正念，就無須害怕。

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