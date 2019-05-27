斷交後首例！美中關係觀察人列這3項「美台創舉」

2019-05-27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕台美關係近日持續升溫。港媒指出，美中關係觀察人士表示，台美透過「3大舉動」提升關係，但也擔心觸及中國底線，中共恐會釋出較強硬的回覆。

《香港經濟日報》報導，近日美國、台灣動作頻頻，恐實質觸動台灣地位問題，估計中國將祭出強烈回應。首先，台灣國安會秘書長李大維13日至21日訪美，會晤白宮重要幕僚、國家安全顧問波頓（John Bolton），是雙方1979年斷交快40年後，彼此的國安顧問首次見面。

第二，李大維訪美期間和白宮官員一起會面邦交國代表，包括太平洋地區的帛琉、馬紹爾群島等。這也是台美斷交後，第一次有台美官員一同和邦交國官員碰面。

第三，台灣的對美機構「北美事務協調委員會（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）」，經過與美國協商後，昨（25）天更名為「台灣美國事務委員會（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA）」。這同樣是斷交後，台灣首次不以「台北」二字，而是把「台灣」、「美國」同時置入正式機構名稱。

報導指出，美中關係觀察人士認為，這3個「斷交後的第一次」，台美雙方各取所需。對美而言，顯然想加大「台灣牌」力道，甚至把台灣納入美方印太戰略，牽制中國，但也確實觸及台灣地位問題，可說是對北京政府「充滿敵意」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法