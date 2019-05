斷交後首例！美中關係觀察人列這3項「美台創舉」

2019-05-27 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕台美關係近日持續升溫。港媒指出,美中關係觀察人士表示,台美透過「3大舉動」提升關係,但也擔心觸及中國底線,中共恐會釋出較強硬的回覆。

《香港經濟日報》報導,近日美國、台灣動作頻頻,恐實質觸動台灣地位問題,估計中國將祭出強烈回應。首先,台灣國安會秘書長李大維13日至21日訪美,會晤白宮重要幕僚、國家安全顧問波頓(John Bolton),是雙方1979年斷交快40年後,彼此的國安顧問首次見面。

第二,李大維訪美期間和白宮官員一起會面邦交國代表,包括太平洋地區的帛琉、馬紹爾群島等。這也是台美斷交後,第一次有台美官員一同和邦交國官員碰面。

第三,台灣的對美機構「北美事務協調委員會(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)」,經過與美國協商後,昨(25)天更名為「台灣美國事務委員會(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA)」。這同樣是斷交後,台灣首次不以「台北」二字,而是把「台灣」、「美國」同時置入正式機構名稱。

報導指出,美中關係觀察人士認為,這3個「斷交後的第一次」,台美雙方各取所需。對美而言,顯然想加大「台灣牌」力道,甚至把台灣納入美方印太戰略,牽制中國,但也確實觸及台灣地位問題,可說是對北京政府「充滿敵意」。

