超驚悚！ 名古屋一男子當街遭狂砍幾十刀 送醫不治

2019-05-26 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本名古屋昨（25）日晚間發生一起可怕的兇殺案。兇嫌兩手分別持著棍棒和長刀，在人來人往的大街上瘋狂砍殺一名46歲男子，被砍殺的男子送醫後不治。

綜合媒體報導，日本時間昨天晚上11點左右（台灣時間晚上10點），名古屋市中區榮4丁目的路上，48歲的兇嫌山城清幸手持一根棍子和一把刀，不斷狂砍46歲的男子榊原順。案發地點位在名古屋市中心，距離車站只有500公尺，因此儘管時間接近午夜，附近仍有不少路人。

從目擊者上傳的影片可以看見，山城不斷揮舞著手中的棍棒和長刀，揮向躺在地上的榊原。榊原的衣服已經染上血跡，他多次試圖翻滾或仰面以躲避攻擊，但山城仍然毫不留情往榊原身上狂砍。凶狠的模樣讓目擊民眾即使想阻止，也難以靠近。

影片後半段，榊原躺在地上，已經一動也不動，但山城仍沒有停下手邊的動作，即使有2名女子上前欲制止，但山城還是繼續對著榊原揮刀。

榊原送醫後，很快就斷氣身亡。警方也以「謀殺未遂」的嫌疑逮捕山城，山城認罪之後轉而變為兇殺案嫌犯。根據警方調查，兩人之前便已熟識，案發當時疑似發生爭執，詳細的犯罪動機仍需等待進一步調查。

名古屋 殺人 pic.twitter.com/lBhBPKpmcw — 。。。 （@fFWUUfGKmZgdYTv） 2019年5月25日

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