今年全球最強地震！祕魯北部發生規模8.0大地震

2019-05-26 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕根據美國地質調查所（USGS）觀測顯示，祕魯北部地區在台灣時間今（26日）下午3點41分發生規模8.0強震，為今年目前為止全球最強烈地震。

該起規模8.0強震，震央位於祕魯北部Lagunas南南東方約75公里處，地震深度約109.9公里，鄰近的厄瓜多、哥倫比亞、巴西等國也都感受到地震的威力，目前尚未有傷亡消息傳出，也未發布海嘯警報，美國地質調查所認為該起地震災害為黃色警告，意味恐釀部分傷亡。

推特上陸續出現網友分享建築物受損以及民眾逃到室外的照片。

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