美駐中大使籲北京 與達賴喇嘛展開實質對話

2019-05-26 02:12

〔中央社〕美國大使館今天表示，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）本週罕見走訪西藏期間，呼籲北京當局與達賴喇嘛展開「實質對話」。

布蘭斯塔德走訪有眾多藏人居住的中國西北部青海省以及西藏自治區，北京當局嚴格限制外交官及記者走訪這兩個地區。

大使館發言人透過電郵告訴法新社：「他鼓勵中國政府，在無先決條件下，與達賴喇嘛或其代表展開實質對話，尋求化解分歧的解決之道。」

人權團體指控中國壓制西藏宗教與文化，以及鎮壓分離主義。但北京宣稱，它保障宗教自由，且大舉投資讓當地現代化並提升生活水平。

繼在西藏首府拉薩起義對抗中國統治失敗後，達賴喇嘛於1959年逃往印度流亡，其後達賴喇嘛一直試圖就西藏人民前途與中國達成妥協。

原本要求西藏獨立的達賴喇嘛，如今致力爭取西藏地區更大自治。但與北京的談判自2010年起陷入僵局至今。

觀察家指控中國採取拖延戰術，意圖拖到高齡83歲的達賴喇嘛過世以後。

布蘭斯塔德走訪拉薩期間，曾造訪達賴喇嘛先前居住過的布達拉宮（Potala Palace）以及西藏最神聖的大昭寺等。布蘭斯塔德也會晤西藏資深宗教及文化領袖。

大使館發言人說：「他也針對中國政府干預西藏佛教徒自由籌辦及信奉其宗教，表達關切。」發言人又說：「布蘭斯塔德大使提起有關欠缺持續一貫接觸西藏自治區的我們長期以來關切。」

為了走訪西藏，外國人必須取得特別許可。觀光客通常較容易取得許可，但外交官以及特別是媒體記者，更不容易獲准。

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