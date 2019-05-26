登山客攀登聖母峰殞命 多因雪崩與意外墜落

2019-05-26 00:14

〔中央社〕儘管聖母峰攻頂之路大塞車，過去一週死亡人數增至10人，然而，成功攀上巔峰的快意，仍吸引絡繹不絕登山客，甘冒遭遇雪崩與意外墜落的風險，也要征服世界第一高峰。

根據維基百科的表列，自1922年有統計以來至今，因攀登聖母峰而喪命的登山客累計共307人，雪崩和意外滑落是兩大死因。

聖母峰歷來單日最多人遇到山難，發生於2015年4月25日，當時尼泊爾規模7.8大地震導致19位登山客喪生：其次則是2014年4月18日，一場雪崩致使16名雪巴人慘遭不測。2015年（19人）與2014年（17人）因此成為在聖母峰斷魂最多的兩個年分。

1996年5月11日，8人在試圖登頂時殞命，成為有史以來最悲慘的事件之一，當年登山季共有15人死亡，包括台灣籍的登山客陳玉男，與陳玉男同行的台灣登山專家高銘和逃過一劫，並把這段經歷撰寫成「九死一生」一書。

片商曾把這起真人事件改拍成電影「聖母峰」（Everest）於2015年上映，片中也有提及台灣登山團的故事。

攀登聖母峰必須遵守「兩點鐘規則」，也就是一定要在下午兩點前登頂，否則就必須回頭。時間回到1996年，美國登山專家費雪（Scott Fischer）第5次挑戰聖母峰時，就是因為太晚登頂而喪生。

根據氣象紀錄，聖母峰山頂最低溫度為攝氏零下60度，最低月平均溫度零下35度，全年平均溫度零下29度，參照北極、南極，因此也被稱為「世界第三極」。

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