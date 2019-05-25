嚴防竊密！ 美科技業聘用中國人設限 大學關閉華人實驗室

2019-05-25 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國除對中國華為實施雙禁令，美國總統川普日前還透露，華為可能被納入美中貿易戰協議中，由於美國長期飽受中國人竊取研究機密之苦，因此早在去年開始就減緩聘用中國人擔任半導體等敏感技術高級工程師等職位，有些核能與軍事科技公司也停止招募中國籍員工。

據《華爾街日報》報導，以往美國企業在聘僱中國、伊朗與俄羅斯等外國員工擔任敏感技術職務時，這些人都得先獲得許可證，以免美國本土技術外流。這種工作聘僱派任被美國商務部視同為出口許可證（deemed-export license）。

美國長期飽受遭竊取重大機密之苦，而這些「兇手」幾乎都是中國籍人士，因此多家美國科技公司如英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等公司從去年開始改變從中國聘用員工的政策，原因就是美國商務部嚴審半導體等敏感技術業者，聘用中國人擔任高級工程師等職位。

報導指出，原先美國政府核發出口許可證只需數週的時間，但目前等候時間幾乎拉長半年至8個月，此舉也影響到求才若渴的半導體公司。另外，也有一些電訊設備、核能與軍事科技公司也受到限制而停止招募中國籍員工。

《華爾街日報》認為，美國政府為了避免中國竊取技術後壯大自己，才會拉長核發許可證的時間。

另外，據美國《自由亞洲電台》報導，2010年成為中共「千人計畫」的美國名校埃默里大學（Emory University）中國籍研究員李曉江，他的實驗室上週突遭關閉，所有人員的識別卡、門卡均被收回，連電子信箱都被註銷，其妻李世華及他們共同管理實驗室中的數名中國學生也被學校解雇，當局更要求在30天內將他們強制遣返中國。該校網頁上有關李曉江的資料也已全部刪除。

報導指出，美國國家衛生研究院（NIH，National Institutes of Health）日前說明，中國當局的「千人計畫」疑透過在美進行生物醫學研究的科學家和研究員，竊取美國科學研究資料，交給中國科學家或政府機構發表或將其商業化。

至於為何開除李曉江夫妻，埃默里大學透過信件指出，回應美國國立衛生研究院調查美國大學受國外勢力影響的調查後發現，李曉江夫妻未充分公開來自國外的研究經費，以及在中國研究機構和大學工作的範圍。

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