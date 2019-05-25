認可中醫地位？WHO擬納入全球醫學綱要 科學界反彈

2019-05-25 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中醫中藥在亞洲各國廣泛使用，針灸療法在西方也頗有名氣。外媒報導，世界衛生組織（WHO）最新版「全球醫學綱要（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD）」，可能會把「傳統醫學（traditional medicine）」納入建成一個章節。這對長期倡議中醫者來說是好消息，但部分科學專家出面反對。

據《CNN》報導，WHO以傳統醫學影響上萬人、普及全球為由，希望將傳統醫學編入ICD。世衛花十多年時間，才讓亞洲國家的各個代表，把發展數千年的傳統醫學知識濃縮成一個分類系統。ICD記載數千種疾病及診斷方式，在醫學研究方法、醫療保險範圍有重大影響力。

世界衛生組織指出，傳統醫學的診斷紀錄相當少，能藉由ICD把實踐經驗和國際準則、標準化研發連結。但他們強調，這麼做並非認可其治療上的科學性或療效。

美國石溪大學藥理學與醫學教授葛羅曼（Arthur Grollman）表示，多數情況下，中藥的療效並未獲得證實，只有少數草藥經過毒性或致癌性檢測。WHO這樣的行為，恐賦予未經證實的療法合法性，大大增加醫療保健的成本。

葛羅曼研究中藥「馬兜鈴」，發現食用會引起腎臟衰竭，甚至致癌，認為「廣泛使用療效不明、可能含有毒性的草藥，會傷害全球消費者之健康。」2016年他曾發表文章指出，「不應該允許根基傳統的經驗知識（指中醫），在公共衛生問題上勝過『科學方法』。」

倫敦大學藥理學教授考克漢（David Colquhoun）說，許多研究發現針灸具微小的影響，但「沒有臨床意義」，有無窮無盡的證據反倒指出，「針扎在不同處，結果仍是一樣的」。他認為經脈是毫無根據、想像出來的。

科學家古德里奇（John Goodrich）說，世衛的決定，等同站在全球位階，同意批准「取用野生動物器官」行為，「沒譴責『使用野生動物器官作為中藥』是極其疏忽和不負責任的行為。」過去20年，因應豹骨藥丸、藥酒的需求，有超過5000隻亞洲豹被拿來交易。

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