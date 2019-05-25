涉千人計畫！美大學解雇中國籍教授夫婦 恐催化寒蟬效應

2019-05-25 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校埃默里大學（Emory University）一對中國籍研究員夫婦日前雙雙被解雇，理由是他們未充分公開來自國外的研究經費與在中國的工作範圍，有外媒指出，越來越多中國教職員因為類似理由遭受懲處，可能催化寒蟬效應。

美國《自由亞洲電台》報導，中國著名生物學家李曉江位於埃默里大學的實驗室上週突遭關閉，所有人員的識別卡、門卡均被收回，連電子信箱都被註銷，李曉江的妻子李世華及他們共同管理實驗室中的多名中國學生也被解雇，當局更要求在30天內將他們強制遣返中國。

外媒指出，李曉江夫妻遭閃電解雇的原因，與李曉江身為中國「千人計畫」一員脫不了關係，美國國家衛生研究院（NIH，National Institutes of Health）此前指出，中國當局的「千人計畫」疑透過在美進行生物醫學研究的科學家和研究員，竊取美國科學研究資料，交給中國科學家或政府機構發表或將其商業化。

《自由亞洲電台》報導稱，李曉江夫妻遭解雇一事非屬個案，近期在美國境內就有多名華裔高級研究員因類似原因遭聘僱單位嚴懲，其中美國德州大學安德森癌症中心將有關人士全數開除，而休士頓貝勒醫學院亦對數名華裔科學家做出嚴厲處分。

分析指出，雖然並非所有違反相關法規的華裔科學家都會丟掉飯碗，但接連出現的案例仍可能在美國學界華人圈中催化寒蟬效應，進而警惕多數中國籍科學家，嚇阻為中國利益而剽竊他國智慧產權的卑劣行為。

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