各國企業恐撤離香港！ 美跨黨派議員促撤修「送中條例」

2019-05-25 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會內務委員會24日通過「逃犯條例草案」，將繞過法案委員會討論，並於下月12日直接於大會恢復二讀辯論。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）23日向香港特首林鄭月娥發出國會議員聯名抗議信，要求立即撤回這項立法修訂，並警告香港當局如果通過這項法案，美國或其他跨國企業可能會將其總部搬離香港。

綜合媒體報導，聯名信簽署的美國跨黨派國會議員包括該委員會主席麥高文（Jim McGovern）、共同主席盧比歐（Marco Rubio）與前任主席史密斯（Chris Smith）等共8名現任美國國會的參議員和眾議員。

信中指出，過去香港之所以能蓬勃發展，部分原因為1992年通過生效的「美國香港政策法」，但在新擬議的立法將不可挽回損害香港所珍惜的高度自治和對人權的保護，新的法律修訂將允許中國當局要求引渡居住在香港的商人、記者、權益倡導者和政治活動人士。

信中提到，如果「逃犯條例」通過成為正式法律，美國與其他跨國企業有可能將其總部搬離香港，搬遷到亞太地區內另一個不會將外國公民引渡到中國的城市。信中舉例銅鑼灣書店股東桂民海、台灣人權工作者李明哲因為各種原因被中國關押，強調任何在香港居住、訪問或過境的任何人都不應擔心根據擬議的引渡修正案採取相同的待遇。

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