「包裹炸彈」螺絲、釘子四射！法國里昂驚傳爆炸釀13傷

2019-05-25 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國里昂在當地時間24日下午（台灣時間24日凌晨）發生爆炸事件，至少造成13人受傷，爆炸物裝有螺絲和釘子等物，警方正在釐清詳細情況，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱這起爆炸為「襲擊」。

綜合媒體報導，爆炸事件發生在當地時間24日下午5時30分左右，地點位於里昂市中心的徒步區的一間麵包店前，初步調查認為爆炸有可能是包裹炸彈所致，警方已經鎖定一名騎自行車的可疑男子，也在調查是否與恐怖主義有關。

警方表示，騎著自行車的蒙面嫌疑人騎著一輛自行車到現場，然後將一個袋子放在一家頗受歡迎的麵包店連鎖店Brioche Doree的外面。警方消息人士透露，這名嫌疑人為歐洲或北非男性，身穿米色短褲、軍綠色圍巾或頭巾和深色眼鏡。

法國總統馬克宏當晚在YouTube直播節目中表示，他已經了解里昂發生的爆炸事件，並看到許多民眾對事件的評論，他將這起事件形容為「襲擊」。歐洲議會選舉正在進行中，馬克宏原本參加直播節目是要呼籲年輕人在選舉中踴躍投票。里昂爆炸事件就在馬克宏進行直播節目時發生，引起外界關注。

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