梅伊下台誰來接任 脫歐協議變數多

2019-05-25 03:12

〔中央社〕英國首相梅伊推動脫歐遭挫敗宣布6月7日下台，面對強硬脫歐派可能挑戰首相大位，恐使英國與歐盟談判衝突機率升高，為脫歐協議帶來新變數。

英國首相梅伊（Theresa May）近期公布「新脫歐協議」，鬆口願意讓脫歐公投死灰復燃，引起在野黨工黨不滿，黨內同志也反彈，梅伊不敵保守黨內逼供壓力，宣布6月7日辭去保守黨黨魁。英國政界預估新黨魁兼首相可望在7月20日國會夏季休會前選出。

歐洲多國今天也對梅伊辭職表達看法，德國總理梅克爾（Angela Merkel）對梅伊請辭表示尊重。梅克爾發言人費茲（Martina Fietz）表示，德國「希望與英國政府維持密切合作和關係」，法國總統府則表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望英國在梅伊宣布請辭後，對脫歐立場「迅速做出闡明」。

梅伊辭職不僅震撼英國也波及歐盟，外界預料新首相將採取較強硬的脫歐路線，恐使英國與歐盟談判衝突的機率升高，為脫歐協議帶來新變數。

其中代表人物是英國前外相強生（Boris Johnson），他是強硬脫歐派的代表人物，曾批評指控梅伊將英國留在歐盟關稅同盟內的協議是「徹底的投降」，要求與歐盟切割乾淨。

雖然歐盟發言人安德瑞娃（Mina Andreeva）今天表示，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）將會同等尊重及與英國任何新首相建立工作關係，「無論此人是誰」，並先發制人，強調歐盟對「脫歐協議不會有所改變」。

雖然梅伊下台為脫歐亂局帶來更多不確定性，但歐盟領導人近日關注重心擺在歐洲議會選舉，這攸關挺歐和疑歐民粹政黨之間的勢力消長，待選舉結束後對英歐局勢可能會有更多看法。（編輯：徐睿承）

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