上任才4天 近5萬人請願要求烏克蘭諧星總統下台

2019-05-24 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上任後爭議不斷，陸續聘任以前他任職電視台時期認識的同事，擔任內閣成員或幕僚，其中至少5人沒有政治經歷，引發民眾反彈，質疑他在打造「演藝圈政府」。目前，已有4.9多萬烏克蘭公民請願，要求澤倫斯基立即下台。

綜合外媒報導，烏克蘭總統的官方網站自22日起，出現希望要求總統下台的連署請願書。發起人貝茲魯克指出，實際上，澤倫斯基根本沒有獲得73％選民的支持，大家當時只是基於不滿前朝，才將票投給他，結果，「新總統上任後的行動讓人失望，他並沒有給出具體的承諾，還打破了烏克蘭人當初營造的短暫團結。」

截至24日晚上8點為止，該請願書已獲得4.9多萬人連署。照理來說，請願書公布後，只要3個月內超過2.5萬人連署，政府團隊應向國家元首提交電子請願書，不過，目前請願網站上的狀態仍是「審核中」。

此外，另一份請願書則提到，如總統在6個月內，未能履行當初的選舉承諾，包括制定合理工資及退休金、審查公用事業稅等項目，就必須辭職，而目前有1萬多人連署。

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