遏止中國威脅！美2020國防授權法 支持強化台美國防關係

2019-05-24 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院軍事委員會今天以25票對2票通過「2020財年國防授權法案」（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA）草案，納入多項應對中國威脅的規定，遏制中國在全球的影響力，並支持強化台美防務關係。

綜合媒體報導，參議院版本的2020財年國防授權法案草案共編列7500億美元的國防預算，高出川普政府原本要求的國防預算7183億美元。美國參議院軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe）與首席議員利德（Jack Reed）的聲明稿表示，中國與俄羅斯是美國長期繁榮與安全的核心挑戰，國防授權法案將加強抵禦外國干涉，強化與全球盟邦與夥伴關係，投資5G等技術，並維持美國的核威嚇力。

參院軍委會在草案中指出，「美國的軍事優勢已被（中國）侵蝕，並受到來自中國和俄羅斯等戰略競爭對手的新威脅破壞。」軍委會認為威脅來自中國，包括北京的「一帶一路」的國際貸款計畫。草案還要求五角大廈建立一份與中方軍隊有關係的中國機構和企業名單，以利篩選中國學生和研究人員的美國簽證申請。許多美國大學致力於軍事應用研究，美國官員擔心來自中國的知識產權盜竊行為。除了應對中國的威脅，法案還特別提到「支持強化美台防務關係」一句話。

法案還授權美軍購買94架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機，包括60架傳統跑道起降的F-35A，12架F-35B短距離起飛／垂直起降機種F-35B，以及22架作為航空母艦艦載機的F-35C。法案將土耳其從共建第五代F-35戰機的國家清單上除名，與其他北約盟國一樣，土耳其既是潛在的買主，也是生產F-35的合作夥伴，但美國官員認為，土耳其購買俄羅斯S-400防空系統的計畫將損害F-35戰機的安全性。

美國參眾兩院的軍事委員會每年都會各自提出「國防授權法案」草案，然後兩個委員會共同協調出一個妥協版本，經過兩院表決後，送交白宮由總統簽署生效。下個月，由民主黨控制的眾議院軍事委員會將發布眾院版本的國防授權草案。2020財年時間為2019年10月1日到2020年9月30日。

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