烏克蘭諧星總統任前同事為官 遭質疑打造演藝圈政府

2019-05-23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上任後，陸續聘任以前任職過的電視台員工，擔任內閣成員或幕僚，其中至少5人沒有政治經歷，引發民眾反對，質疑成立演藝圈政府。

烏克蘭總統澤倫斯基於20日宣誓就職，他曾是喜劇演員，先前不具政治經驗，只在電視劇中飾演過總統。隨後澤倫斯基任用以前在電視台的同事為內閣官員，此舉雖未違法，卻引發部分民眾反對，質疑他在打造演藝圈政府。

澤倫斯基任命的總統府副秘書長特羅伊莫夫（Serhiy Trofimov）是電視台製作人，國家安全局（Ukraine's SBU security service）副局長巴柯諾夫（Ivan Bakanov）則是澤倫斯基在該台的朋友，另外電視台的創辦人、編劇等人也獲得行政部門或幕僚職位，澤倫斯基的律師則成為內閣首長，其中至少5人沒有政治經歷。

澤倫斯基說明，上任後的首要之務是處理與俄羅斯的關係，需面對克里米亞（Crimea）主權問題，以及與烏克蘭分離主義者的衝突，並期望停止從2014年開始，於烏克蘭東南部俄語地區的戰爭。他表示，我們沒有挑起爭端，但我們有責任結束它，且不排除與俄羅斯簽訂和平協議的可能性。

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