全球核戰爭風險達二戰以來最高 聯合國籲嚴肅看待

2019-05-23 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕聯合國裁軍研究所(UNIDIR)主任德萬(Renata Dwan)指出,目前「全球使用核武器的風險」達到了第二次世界大戰以來的最高水平,她呼籲國際社會應更嚴肅看待此一迫切議題。

根據《路透》22日報導,德萬表示,由於擁有核武的國家同時在進行核武現代化,全球武器管制的狀況正在發生變化。德萬指出,部分原因也出自中國和美國之間的戰略競爭。

德萬表示,過去20年來,裁軍談判陷入僵局,而目前有122個國家簽署《禁止核武公約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons),部分是出於對形勢的失望,部分是認識到了核武的風險之高。

德萬呼籲人們應認識到,核戰爭以及使用核武器的風險如今比二戰以來任何時候都更高。德萬表示,「我們如何看待核武器的危險,以及我們如何對風險和風險管理採取行動,在我看來是一個非常重要且緊迫的問題。」

目前,《禁止核武公約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)得到了「國際廢除核武器運動」(ICAN)的支持,該運動也在2017年獲得諾貝爾和平獎。直至目前,該條約已獲得23個國家批准,離生效所需的50封批准書還有一段距離,並遭到美國,俄羅斯和其他核武器國家的強烈反對。

