過了今夜台灣同婚就合法 中國性少數族群「五味雜陳」

2019-05-23 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）天台灣將正式開放同性伴侶登記結婚，令許多等待幾十年的同志們激動不已。在一海之隔外看著「台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家」，包括同志在內的中國性少數族群（LGBTQ等），心情可說是「五味雜陳」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）今日報導，中國性少數族群權利活動家彭燕輝5月17日得知台灣立法院三讀通過同婚專法，在飛機上哭得唏哩嘩啦，引來空服人員緊張得上前關心。

彭燕輝表示：「我們知道這是台灣，而非中國大陸（mainland China）的婚姻平權，但我們還是感到很開心。」彭燕輝說：「對我們而言，結婚的權利不只是政治論述，而是關乎每天的日常生活－我們希望我們的關係被承認。」彭燕輝認為，台灣同婚專法的通過，證明了同性結婚與中國文化並不矛盾。

該報導表示，此刻對於中國性少數族群而言是樂苦參半的，因為在中國，同婚不但非法，目前也沒有改變的跡象。而依照台灣同婚專法的規定，同婚非合法國家的公民，則不得在台灣結婚。

據該報導，一名台灣同性伴侶向她在中國武漢的楊姓伴侶，同婚專法通過的消息時，「非常地興奮」。來自中國的楊姓女子表示，「之後，我們對看了一眼，心裡五味雜陳。」楊姓女子對「台灣的婚姻平權可以促進中國政府支持同婚」持負面看法，她表示，「我們的政治環境非常不同，很難達到這個目標。我的伴侶跟我都不覺得很有希望。」

報導指出，自2012年中國國家主席習近平上任以來，共產黨越發強調對社會各方面的絕對控制。人權觀察（Human Rights Watch）的中國研究員王馬雅（Maya Wang）表示，在政府對言論自由和抗議言論很少容忍的情況下，性少數族群運動在其中是一個「相對亮點」。然而，王馬雅警告說，近年來對性少數族群運動的騷擾和限制有所增加，例如，相關書籍在圖書館中遭到限制。而在去年11月，同性戀色情小說的作者遭判入獄10年。

報導中提到，2016年時，中國當局下令禁止，包括同性戀關係等「異常性行為」的相關內容，出現在電視和網絡節目中。王馬雅說，捉摸不定的中國政府可能會立刻對性少數族群權利支持者實施鎮壓。「作為一個活動家，在中國，你必須非常小心」，她說。

中國性少數族群權利活動家彭燕輝表示，「我看到越來越多中國同志出櫃，過著他們想過的生活。無論中國的公民社會受到多少擠壓，都無法抹除這些活生生的人。」

根據本報5月17日的報導，由於我國法律未把中國人視為外國人，台、中同志若要結婚，須改遵循「兩岸人民關係條例」規範，而該法已寫明結婚的方式與要件是依「行為地」規定，因此，雖然中國禁止同婚，但中國同志來台登記結婚，我國戶政機關仍可受理。但是，報導也指出，實務上中國人來台多持觀光或商務簽證，所持的單身證明也須經海基會驗證，驗證時會特別加註「不得作為結婚用途」，因此同婚專法通過後，政府機關究竟能否容許中國人來台結婚，仍有變數。

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