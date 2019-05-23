想要主子瘋狂撒嬌？ 貓奴們只要使出「這招」即可

2019-05-23 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕有養貓的飼主都知道，貓通常不會主動接近你，如果你越常黏著牠，牠反而會越躲越遠，但日本推特最近流行1個神奇的方法，只要穿上UNIQLO或GU牌的牛仔褲，貓咪便會瘋狂接近你。

綜合外媒報導，日本推特最近流行1個話題，只要穿上2個特定品牌的牛仔褲，貓咪便會有不同反應，其中1個為「穿上GU的牛仔褲，貓咪就會瘋狂黏著你狂蹭撒嬌」，許多網友在推文分享實測結果，「儘管牛仔褲重複洗過多次，我家的貓還是會對著褲子狂舔」、「當我穿著GU牛仔褲去公園，很多貓靠過來」、「只要在家中穿上，主子就靠過來了」。

網友另外指出貓咪喜歡把UNIQLO的牛仔褲當成貓抓板，「我只要穿上UNIQLO的牛仔褲，就變成行動貓抓板」、「我家的貓超喜歡把掛在椅上UNIQLO牛仔褲抓下，對它狂蹭狂抓，才新買沒多久就變破舊了」。

網友們紛紛討論為何會有這種奇怪的現象，有網友推測牛仔褲的染料可能含有木天蓼成分，但此說法未獲得官方證實，也有日本YouTuber以這為主題拍了1部影片，從影片中可以看到他的貓咪對牛仔褲興致皆不大，代表這說法存在個體差異，不一定每隻貓都適用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法