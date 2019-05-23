《小飛象》的原型不但不會飛 一生顛沛流離很淒慘

2019-05-23 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕《小飛象》是許多人耳熟能詳的迪士尼動畫，而今年由知名導演提姆．波頓所執導的真人電影《小飛象》更讓大眾再一次的認識這隻名為「Dumbo」的小飛象。不過，「Dumbo」在現實中的原型「Jumbo」，不但沒能學會飛行，還被人類灌成了「酒鬼」，最後悽慘的死在火車輪下。

根據《風傳媒》報導，「Jumbo」是一隻身材嬌小的非洲象。在目睹了獵人為了象牙將牠媽媽殺死後，「Jumbo」被賣到了巴黎的動物園。由於缺乏良好的照顧，牠吃遊客扔的垃圾和硬幣充饑，當牠因飢餓而情緒不佳時，管理員會餵牠喝威士忌讓牠入睡。

後來，「Jumbo」被賣到了倫敦，也碰到了善待牠的訓獸師馬修。「Jumbo」也在悉心照顧下，由於溫馴的個性親近人群而紅遍了全英國，就連英國女王維多利亞也曾坐上牠的背。之後由於「Jumbo」進入青春期，情緒開始暴躁，牠被賣給了美國馬戲團商人P.T.巴納姆。隨行的馬修和過去的馴獸師一樣，也以酒精來抑制「Jumbo」的暴躁。

報導指出，在巴納姆嚴格的操練下，「Jumbo」在一次移動的過程中因為精神恍惚遭一列疾駛而來的火車撞死。巴納姆為了從「Jumbo」身上再挖出一點錢，把「Jumbo」做成了標本。在「Jumbo」的肚子裡，人們發現了硬幣、石頭和垃圾。與動畫中「Dumbo」的幸福結局相反，被製成標本的「Jumbo」依舊隨著馬戲團繼續「巡演」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法