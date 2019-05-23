破除刻板印象！ 日本官方將以50歲未婚率取代終身未婚率

2019-05-23 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕過去日本政府在計算「終身未婚率」時，指的是「到了50歲為止都還沒有結婚的人口比例」。然而，隨著結婚的形式越來越多種，官方的計算方式受到了「難道50歲以後不能結婚嗎？」等輿論影響，因此，日本官方未來將會把「終身未婚率」一詞改為「50歲時未婚率」，藉此抹除掉50歲未結婚，就代表終身不會結婚的刻板印象。

根據《共同網》報導，日本政府有鑑於現在婚姻的形式越來越多，有些人到了人生晚年才會結婚，因此使用「終身」這一詞來概括「到了50歲時仍未婚」的族群並不夠準確；但是「終身未婚率」這一個計算標準，在人口估算等統計中，仍是一個重要的指標，因此，日本官方決定保留此一計算標準，但將名稱改為「50歲時未婚率」。

在過去，終生未婚率主要是在5年一次的人口普查中，由厚勞省研究機構「國立社會保障與人口問題研究所」所公布，在計算終生未婚率時，指的是「到了50歲為止都還沒有結婚的人口比例」，離婚和喪偶並不列入其中。

而除了人口普查之外，以調查過勞為宗旨的《厚生勞動白皮書》，在2017年起便已不再使用「終生未婚率」一詞，而是改稱為「50歲時未婚比例」；另外，內閣府所出版的《少子化社會對策白皮書》，在去年所出版的版本中，也改以小字註解「50歲時的未婚比例也被稱為終生未婚率」來因應此事。

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