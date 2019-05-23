習近平已發現！學者：中國政權覆亡的規律又開始了

2019-05-23 01:02

〔即時新聞／綜合報導〕現任兩岸政策協會研究員張宇韶曾任民進黨中國事務部副主任，他指出，「習近平發現，中國政權覆亡的循環規律又開始了」，過去毛澤東時代推動的大躍進用公社鎖住人民，如今「是科技極權主義所構成的動物農莊」。

張宇韶在《關鍵評論網》撰文指出，中國歷代政體若碰上無法預測的「時機」就會分崩離析，這在歷史上一再重演，「時機」意指「內憂外患與天災人禍」，這塊土地上過去曾經歷過遊牧民族、外部強權攻擊，或是內部反動力量崛起，也有各式各樣的「水旱蝗災」，但影響力最大的是知識份子藉由「宗教、天啟式或末日救贖」的言論，在前面提到的「時機」發生時進行政權爭奪戰。

張宇韶表示，諸如中國秦朝末年由陳勝、吳廣發動的「大澤鄉起義」，東漢末年黃巾賊張角訴求的「蒼天以死、黃天當立」，或是明朝末年張獻忠、李自成造反，以及清朝年間橫跨3個皇帝在位時期的太平天國之亂，都是屬於相同的「套路」。

政權滅亡循環再起 中共好緊張

張宇韶提到，中國共產黨建立至今，在大躍進時期發生「人類歷史空前絕後的事件」，餓死4千萬條人命的政權走到接近滅亡的界線，但中共現在採取高壓政治監視手段，人民無法突破政府消息封鎖，加以號召社會力量，「革命性的言論始終難產」。

張宇韶強調，習近平想完成中國夢，改變以往「寄希望台灣人民」的對台策略，改用許多尖銳的政治攻勢，一方面洗刷歐美國家對中國的看法，也讓美國、中國之間的關係發生變化，這也是美國總統川普發動貿易戰的原因之一，習近平已開始有國家顛覆的危機意識，想避免此狀況發生，中國治國方針還是「民族團結、社會穩定、國家統一」這3種策略。

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