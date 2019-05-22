最新研究：德國對中資疑心最重 西方普遍反感

2019-05-22 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕根據德國機構最新調查顯示，美國和歐洲對中國投資企業抱持疑慮、反感，而新興國家和發展中國家，則大多看好中國的投資行為。

據《德國之聲》報導，慕尼黑經濟研究院（Ifo）20日公布1項調查結果，問卷內容詢問全球千名經濟專家「相較於他國併購外國企業，對中國直接投資的看法」，發現在美國、歐洲普遍質疑中國投資，歐盟有66.2%的受訪者持負面看法、美國則是78.4%；且與澳洲、加拿大、比利時、法國、荷蘭相比，高達80%德國受訪者對中資感到「稍稍負面」或「明顯更負面」。歐美的受訪者指出，對技術轉移的恐懼和對中國政府介入，是他們有負面觀感的主因。

不過，中國投資者在新興國家和發展中國家的聲譽較佳、較受歡迎。例如在埃及、亞美尼亞、厄瓜多、奈及利亞、菲律賓等國，對中國投資者和其他國家投資人的看法無太大區別，巴基斯坦、土耳其和俄羅斯對中國直接投資的看法甚至偏正面。

中國針對基礎建設項目的投資在過去10年大幅增長。中國國家主席習近平推出「一帶一路」計畫，投入數十億美元用於開發亞洲、非洲、歐洲和南美洲的基礎設施，例如港口、公路、鐵路和機場等；有人認為，中國不透明的融資行為使窮國陷入債務危機中。

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