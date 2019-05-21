中國「噁媽」用餐廳碗接兒尿 在微信炫耀還發有獎徵答

2019-05-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省長春市一位媽媽，近日在商場美食街用餐時，竟讓兒子尿在碗中，還將照片上傳到微信朋友圈舉辦「有獎徵答」。事件曝光後，受害商場已將相似餐具全數換新，而該母的工作地點在被網友起底後，原先任職的藥店也將她開除。

綜合中媒報導，該母拍照後，先在微信朋友圈附圖發文，指出：「有獎徵答環節，誰知道這碗裡是什麼，前3名答對的有5.21紅包，截止到3點哦。」之後，她又以戲謔口吻解答：「哈哈～跟我兒子美食城吃麵條，突然就說有尿了，我才想起來沒帶空瓶子，去別的桌拿個碗接的聖水。」

對此，長春市商場「歐亞匯集」的吳姓經理表示：「我們第一時間進行了排查，僅有2家餐飲店使用跟她（照片中）相似的那個餐具，雖然我們沒有辦法確認事件發生在我們公司內部，但是本著對消費者高度負責的態度，我們已經把這2家餐飲店所有的餐具都更換完畢了。」

該母任職藥店的經理則指出，雖然對方聲稱完全沒做，不過由於此事已影響到生意，因此決定將其辭退，「這種事情完全不能容忍」。

此文一出，引起中國網友紛紛反彈，批評「真的什麼鬼素質啊」、「我的天，太噁心了，受不了」、「聖水？那怎麼不讓你兒子尿妳嘴裡」、「更換餐具的損失應由女子承擔」、「什麼樣的腦迴路會做出這樣的事情還發朋友圈炫耀呢」。

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