超暖！ 陪師生走出佛州槍案陰影 14隻「狗醫生」同列紀念冊

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州派克蘭高中去年發生槍擊案,造成17人死亡。這一年多來,14隻治療犬(俗稱狗醫生)陪伴師生度過難熬的日子,於是他們決定把這些狗醫生的照片放進年度紀念冊中,銘記這段傷心卻動人的回憶。

綜合外媒報導,去年2月14日情人節,美國佛羅里達州派克蘭(Parkland)道格拉斯中學(Marjory Stoneman Douglas High School)遭一名19歲被退學的學生持槍濫射,造成17人死亡。

事故發生後,飽受驚嚇的師生們2週內重新回到課堂。為了幫助學生們走出這個痛苦的記憶,許多志工團體帶著狗醫生們進入校園。

14隻品種各異的狗醫生們每天陪著師生們一起上課,學生隨時可以摸牠們。有些狗會陪著學生們一起上課、吃午餐,也一起參加舞會。

道格拉斯中學教師勒納(Sarah Lerner)表示,狗醫生為學生們帶來安全感。他也指出:「牠們都是訓練有素的治療犬,牠們總是繫著牽繩,性情溫和、守規矩,且從不懈怠。」讓牠們和學生一起上課,不但不會讓學生分心,反而使校園更為平靜、輕鬆。

製作年度紀念冊的團隊決定為狗醫生拍攝「個人」照,並放入紀念冊中。拍照那天,所有狗醫生們一起進到教室,牠們的眼神熱切、笑容治癒,乖巧地等候拍攝。

紀念冊主編蒂貝茨(Caitlynn Tibbetts)說:「我們希望紀念冊裡放的是能代表學校和學生的內容,而不是過多關注在過去曾發生的事情。狗醫生是去年以來最為正面積極的事情。」

