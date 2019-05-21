超暖！ 陪師生走出佛州槍案陰影 14隻「狗醫生」同列紀念冊

2019-05-21 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州派克蘭高中去年發生槍擊案，造成17人死亡。這一年多來，14隻治療犬（俗稱狗醫生）陪伴師生度過難熬的日子，於是他們決定把這些狗醫生的照片放進年度紀念冊中，銘記這段傷心卻動人的回憶。

綜合外媒報導，去年2月14日情人節，美國佛羅里達州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）遭一名19歲被退學的學生持槍濫射，造成17人死亡。

事故發生後，飽受驚嚇的師生們2週內重新回到課堂。為了幫助學生們走出這個痛苦的記憶，許多志工團體帶著狗醫生們進入校園。

14隻品種各異的狗醫生們每天陪著師生們一起上課，學生隨時可以摸牠們。有些狗會陪著學生們一起上課、吃午餐，也一起參加舞會。

道格拉斯中學教師勒納（Sarah Lerner）表示，狗醫生為學生們帶來安全感。他也指出：「牠們都是訓練有素的治療犬，牠們總是繫著牽繩，性情溫和、守規矩，且從不懈怠。」讓牠們和學生一起上課，不但不會讓學生分心，反而使校園更為平靜、輕鬆。

製作年度紀念冊的團隊決定為狗醫生拍攝「個人」照，並放入紀念冊中。拍照那天，所有狗醫生們一起進到教室，牠們的眼神熱切、笑容治癒，乖巧地等候拍攝。

紀念冊主編蒂貝茨（Caitlynn Tibbetts）說：「我們希望紀念冊裡放的是能代表學校和學生的內容，而不是過多關注在過去曾發生的事情。狗醫生是去年以來最為正面積極的事情。」

We’ve included these cuties in the yearbook ???????? pic.twitter.com/CZScvAhjCN — Aerie Yearbook （@AerieYearbook） 2019年5月3日

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