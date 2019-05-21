偷竊慘遭「私刑」 墨西哥2女被當眾撕衣、剪頭髮

2019-05-21 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥有2名女子因涉嫌偷竊，被當地民眾「私刑」伺候，女子上半身的衣服當場被撕爛、長髮被剪，也遭到一陣拳打腳踢。

據《鏡報》21日報導，事發於墨西哥恰帕斯州（Chiapas）的塔帕丘拉（Tapachula），當地居民稱，該2名女子已經不是被第1次抓到偷竊。19日當天她們於塞巴斯蒂安．艾斯科巴市場（Sebastian Escobar Market）偷衣服，居民認為之前當局並未好好懲處她們倆，因此決定動用私刑。

根據影片，動手的多是女人，失控的民眾扯著行竊2女的頭髮、撕開她們的上衣和褲子，在她們跌倒時不忘踹上幾腳，2人的狼狽模樣也吸引許多人圍觀。被一陣羞辱後，近乎全裸的2名女子護著彼此默默離開。目前尚不知墨西哥當局是否對此事件進行調查、是否有人被捕，不過目擊者將影片PO上推特，目前已累計3萬多的觀看次數。

#ATENTOS Comerciantes del mercado San Juan en #Tapachula tomaron justicia por propia mano; golpearon, les tuzaron el cabello y semi-desnudaron a dos mujeres por presuntamente intentarles robar a los locatarios. #Chiapas ¿Qué opina?



???? @NewHacktivist



pic.twitter.com/gZfDfMPacN — Yeseline Trejo Miranda （@trejomiranda_） 2019年5月19日

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