不能死！ 法院判決大逆轉 法國植物人拔管後又被救回

2019-05-21 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕法國高爭議安樂死案情大逆轉，2008年成為植物人的男子藍伯特（Vincent Lambert）於昨（20）日拔除人工餵食及維生系統後，晚間法院判決突然180度大逆轉，要求恢復維持男子生命。

綜合外媒報導，42歲的藍伯特（Vincent Lambert）2008年因摩托車車禍成為植物人，醫生判定其腦部嚴重受損，無法痊癒。因藍伯特沒有留下任何遺囑，10年間其家人為決定是否繼續維持其生命而對簿公堂。

報導指出，法國的安樂死並未合法，但法律允許「被動安樂死」，即醫療人員判定不可能痊癒的前提下，家人同意後可以拔除病患的維生系統，並投以大量鎮定劑令其心跳自然終止。

藍伯特的妻子瑞秋（Rachel Lambert）及5名兄弟姊妹和侄子希望醫生施行「被動安樂死」，法國法院數月前判決同意這項決定，並駁回藍伯特父母的上訴。

據了解，醫院於昨（20）日停止藍伯特的人工餵食，並拔除其維生系統並給予大量鎮定劑，卻在數小時後收到法國上訴法院（Paris Court of Appeal）的逆轉判決，要求「採取任何措施」繼續維持植物人藍伯特的生命。

對此，藍伯特73歲的母親薇薇安（Viviane Lambert）向《BBC》表示，該判決對她而言是「一個重大勝利」，她說：「他們會恢復人工餵食，這是我第一次為法院感到驕傲。」

藍伯特案引起了極大的關注和爭論，藍伯特的姪子法蘭西斯（Francis Lambert）向媒體表示，重新接上藍伯特的維生系統凸顯出「法國醫療、司法制度殘忍的本質」。法國尊嚴死亡協會（AMDM-F）即發起了示威活動，認為藍伯特是法律的受害者。法國社會黨（Parti socialiste）總統候選人哈蒙（Benoit Hamom）也曾呼籲法國應將安樂死合法化。

而另一方面，天主教宗方濟各（Pope Francis）在法院判決扭轉前，公開表示「生命是上帝賜予的禮物」，希望藍伯特可以繼續活下去。法國右翼政黨國民聯盟政黨（Rassemblement national）亦不支持停止維持藍伯特的生命，認為將開「濫用安樂死制度」之先例。大批支持讓藍伯特活下去的民眾昨日也聚於愛麗舍宮（Elysee palace），要求法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）介入。

對於此案，法國貝桑松醫院安寧緩和醫療部主任醫師奧布里（Regis Aubry）表示，主要問題在於藍伯特家人意見分歧和媒體過度關注，他認為「這些問題必須低調處理」，法律也無法一體適用每個病例，必須以尊重彼此的方式互相討論，「才能得到沒這麼糟的答案」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法