中國人權律師王全璋妻探監 只見3分鐘影片「心在滴血」

2019-05-21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國人權律師王全璋被捕已1400多天。昨（20）日上午，王全璋的妻子李文足及親友要求會見王全璋，遭監獄百般阻撓、吃閉門羹。李文足昨晚發聲明表示，最後僅看到獄方預錄的3分鐘影片，她相當擔心丈夫身心狀況。

王全璋的妻子李文足與姊姊王全秀，來到山東臨沂監獄要求會見王全璋。據昨晚李文足在推特（Twitter）上的聲明表示，她們特地坐近9小時的夜班火車到臨沂探監，卻遭監獄百般阻撓，從一開始以會見室裝修為由，不讓會見，到最後僅看到獄方預錄的3分鐘影片。

她表示，依照法律規定，王全璋到了臨沂監獄就應該安排會見家屬。她強調，明明法律有規定清楚明白的程序，臨沂監獄卻不斷以各式藉口阻撓，不讓她來會見，甚至拿事先錄製好的影片代替會見，她認為：「這一系列的『把簡單事情複雜化』的行為，讓我越發擔心全璋的身心狀況」。

她更說明，自己看到預錄影片中的王全璋，容顏蒼老、神情呆滯、反應遲鈍，甚至上一句話說完，下一句話要想上半天才磕磕巴巴說出來。她說：「這讓我想起了當年被釋放回家的李和平、李春富兩位律師！我的心在滴血，我的心在嘶吼！」

她強調：「我，李文足，不親自會見到王全璋，絕不罷休！」今早，李文足及其親友再度到臨沂監獄要求會見，更在監獄大牆外齊聲呼喊王全璋姓名。

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