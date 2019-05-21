猶太人聲援維族人 誓言絕不讓種族滅絕歷史重演

2019-05-21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕德國納粹時期大規模屠殺猶太人，歷史傷口至今未癒，然在過去數十年間，類似慘劇依舊不時上演，如今更有跡象顯示，中國當局正對新疆維吾爾人實施大規模種族滅絕。對此，有猶太人權組織為維族人發聲，誓言「絕不讓歷史重演」。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，英國猶太人權組織勒內·卡森組織（René Cassin Organization）上週舉行《世界人權宣言》70週年紀念活動會議，期間攜手維吾爾族穆斯林對外界喊話，誓言絕不讓70幾年前奪走數百萬猶太人性命的那場悲劇「歷史重演」。

該組織負責人米亞（Mia Hasenson-Gross）表示，從第二次世界大戰結束後，全球範圍內種族滅絕的慘案已先後發生過9次，而目前高達150萬新疆維吾爾人被中國當局監禁並施加嚴厲迫害，正好是第10次大規模種族滅絕。

米亞表示，該組織有責任要求各人權團體領袖團結一致，共同解決此嚴肅問題，她接著拋出問題稱，「世界人權宣言在70年前通過，至今卻仍無法兌現，它（指宣言）到底留給我們什麼？」

該會議最終要求與會人士持續對英國政府施壓，並遊說特赦組織及其他國際人權組織力挺維吾爾人，希冀以國際輿論影響各國政府，進一步向中國當局施壓，最終達成拯救維吾爾人的目的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法