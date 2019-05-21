印尼總統佐科威連任成功 大勝對手10.8%

2019-05-21 02:28

〔中央社〕印尼選舉委員會21日凌晨宣布總統選舉的正式計票結果，總統佐科威以約10.82%的領先得票率擊敗對手普拉伯沃，雙方差距票數約1659萬張。

印尼總統選舉的計票在20日深夜11時30分完成。根據選舉委員會統計，佐科威（Joko Widodo）獲得約8503萬票，得票率佔55.41%，普拉伯沃拿到約6844萬票，約44.59%。

根據選舉委員會統計，在印尼全國34個省中，佐科威贏得21個省，勝過對手普拉伯沃的13個省。

印尼總統等選舉在4月17日舉行，依據當天的快速計票，佐科威以約9%至11%勝出，選舉委員會經33天不眠不休確認各個投開票所紀錄後終於完成正式統計，與快速計票相當。

佐科威這次選舉是第二度與普拉伯沃對決，在2014年的選舉，佐科威以約6%勝出。

選舉委員會原計在法定期限5月22日完成統計，昨天深夜提早完成，仍有2天時間作最後的確認。

印尼人口約2億6000萬人，合格選民約1億9000萬人，這次投票率將近8成，有效票數約1億5000萬票。

普拉伯沃上週表示，因選舉舞弊，他不會接受正式計票結果。

支持普拉伯沃的強硬派伊斯蘭團體伊斯蘭防衛者陣線（Islamic Defenders Front）打算動員群眾在21及22日到中選會抗議；此外，印尼警方近日也表示，他們逮補多名意圖利用22日宣布時機製造動亂的恐怖份子。

印尼軍警自20日傍晚起，在選舉委員會外祭出高規格維安，晚間9時過後，軍警還要求選舉委員會外的民眾、小販、甚至媒體採訪車輛都盡量淨空，不准軍警以外的車輛進出，大批軍警人員進駐。至今天凌晨尚未有衝突發生。（編輯：張佑之）

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