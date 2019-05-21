要鎖國了？中國宣布：考慮中止與排斥華為的企業往來

2019-05-21 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府逐漸收緊對中國華為的封鎖圈，Google今（20）日證實停止與華為的部分合作業務，中國外交部對此除了支持華為用法律捍衛權益之外，外媒更指出，中方恐出現「不與華為停止合作的企業有往來」之情況；讓鄉民驚呼：「要鎖國了？」。

中國外交部發言人陸慷今天指出，已注意到Google停止對華為提供Android服務，中方已注意到此情況，除了關注事態發展，也支持中資把法律當武器捍衛自身權益，他批評美國「以己之心度人之腹」，對別國公司噴墨水只為了得到不正當競爭優勢，「卻始終拿不出像樣的證據」。

外媒記者提問，中國會用什麼具體作為保護華為公司的權益？陸慷回答，「在國與國的經貿投資關係中，必須堅持相互尊重、平等互利」，他稱讚發問的外媒記者「準確地理解了中方的立場」；根據日本《YAHOO財經》報導，中方指出，與華為停止合作、交易的外國公司，中方考慮不與他們來往。

此事傳至批踢踢實業坊後，不少鄉民們留言指出「厲害了祖國，敢禁黨的手機，就是找死」、「不愧是官方品牌，直接護駕囉」、「趕快禁，然後山寨廠全力發功，接下來會很好玩唷」、「中國人要土法煉鋼了嗎？習包子想當毛二世」、「中國人考慮抵制不接受中國人求婚的新垣結衣」。

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