9歲也被迫當性奴 上千北韓女性遭賣至中國

2019-05-21 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕關注北韓人權的組織「南韓未來倡議」（Korea Future Initiative）今發表報告指出，有數以千計的北韓女人和女孩被賣到中國並且被迫從事性奴役。

根據《獨立報》（Independent）報導，「南韓未來倡議」今日發布的〈性奴隸：賣淫、網路賣淫和強迫結婚，在中國的北韓女人與女孩〉調查報告中顯示，這些來自北韓的女性從貧困、壓迫的北韓政權下逃出，經人口販子被賣去中國，在那裡她們被強迫從事性交易、性虐待、強迫結婚或網路賣淫，「直至她們耗盡自己的身體。」

該研究指出，這個複雜的犯罪網絡組織，每年從販賣北韓女子的身體獲利1.05億美元（約新台幣33億元），而受害女性每次賣淫僅能拿到4美元（約新台幣145元），或是以146美元（約新台幣4700元）的代價被賣給他人當老婆。

該報告的研究員指出，這些受害者年齡大多介於12至29歲之間，最小的只有9歲。許多人不止被賣掉一次，且離開北韓後的一年之中，至少遭受過一種性奴役。研究員表示，網絡賣淫的比重正不斷擴大。在作者發現的案例中就有1名年僅9歲的女孩，她遭性侵的畫面被網路直播。

總部位於倫敦的「南韓未來倡議」是非盈利組織，該組織成立的目的在於幫助陷入危機的北韓人，並發布有關侵犯人權的報告。

「南韓未來倡議」報告全文

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