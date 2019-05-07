敘利亞內戰再爆戰火 至少已釀55死

2019-05-07 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞政府軍與俄羅斯盟軍從上個月開始，連續8天集中轟炸敘國西北部的反政府派，從昨（6日）至今，雙方至少已有55人死亡，聯合國安理會呼籲，應遵守去年簽署的協議，立刻停止戰爭。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（SyrianObservatory for Human Rights）今日表示，至今有24名親政府軍在中部哈馬省（Hama Governorate）中死亡，該省數千名民眾逃離至附近區域，許多人流離失所。而反政府派至少有21人死亡，包括沙姆解放組織（Hay’at Tahrir al-Sham），以及與他們結盟的土耳其斯坦伊斯蘭黨（Turkistan Islamic Party）成員。

綜合外媒報導，從上個月敘利亞政府軍重啟戰爭以來，至少有7間醫療機構與9間學校受到攻擊，在昨日的戰火中，至少9名平民受空襲的砲火而喪生，已有民眾開始逃往與北部接壤的土耳其尋求庇護，聯合國安理會呼籲，雙方應遵守去年9月17日簽署的停戰協議，立刻停止戰爭。

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